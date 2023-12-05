Фамейе признался, что сталкивался с расизмом в «Оренбурге»

Фамейе признался, что сталкивался с расизмом со стороны одноклубника в «Оренбурге»
Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе признался, что стал жертвой расовой нетерпимости со стороны товарища по команде, когда выступал за «Оренбург».
Ганский форвард не уточнил, кто именно проявил дискриминацию по отношению к нему.
— Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».
— Он ухал, оскорблял тебя?
— Не хотел бы распространяться.
— Какой была твоя реакция?
— Я был холоден как лед, — сказал Фамейе в интервью Sport24.
Фамейе защищал цвета «Оренбурга» в 2019–2022 годах. В нынешнем сезоне 26 летний игрок забил три мяча в 20 матчах за «Рубин».