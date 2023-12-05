Фамейе признался, что сталкивался с расизмом в «Оренбурге»

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе признался, что стал жертвой расовой нетерпимости со стороны товарища по команде, когда выступал за «Оренбург».

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Ганский форвард не уточнил, кто именно проявил дискриминацию по отношению к нему.

— Я сталкивался с расизмом. Со стороны своего же партнера по «Оренбургу».

— Он ухал, оскорблял тебя?

— Не хотел бы распространяться.

— Какой была твоя реакция?

— Я был холоден как лед, — сказал Фамейе в интервью Sport24.