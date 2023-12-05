Фанаты «Барселоны» освистали Гризманна

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, ранее игравший в «Барселоне», подвергся освистыванию со стороны болельщиков сине-гранатовых во время очного матча этих команд в испанской Примере (1:0). Об этом информирует Mundo Deportivo.

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Сообщается, что при этом поклонники каталонского клуба аплодировали другому экс-игроку «Барселоны», Мемфису Депаю, также выступающему в стане «матрасников».

Напомним, Гризманн выступал за каталонский клуб с 2019 по 2021 год. За этот период французский футболист принял участие в 102 матчах, в которых отметился 35 голами и 17 результативными передачами.