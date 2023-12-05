«Манчестер Юнайтед» не пустил некоторых журналистов на пресс-конференцию тен Хага

«Манчестер Юнайтед» запретил журналистам некоторых изданий, включая Manchester Evening News, Sky Sports, Mirror и ESPN присутствовать на пресс-конференции главного тренера команды Эрика тен Хага перед матчем 15-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Об этом сообщает Daily Star.

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По информации источника, запрет связан с тем, что с манкунианским клубом не связывались для комментариев по поводу сообщений о потере доверия некоторых игроков к Эрику тен Хагу. Напомним, ранее Sky Sports сообщал, что половина команды «Манчестер Юнайтед» разочарована действиями нидерландского тренера.