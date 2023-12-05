Испанский игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

«В воскресенье, 3 декабря, наш игрок Рауль Хурадо Кальво получил сильный удар в голову во время матча чемпионата. Несмотря на оперативные действия общественности и медицинских служб, ничего нельзя было сделать, чтобы помочь ему. Рауль покинул нас в этот понедельник. Игрок, партнёр, брат, сын, друг, боец на площадке и за её пределами, наше опустошение нескончаемо. Твоя энергия нас вдохновляла», — говорится в заявлении клуба.