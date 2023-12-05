«Севилья» планирует снести нынешний стадион и построить новую арену на 55 тысяч зрителей
«Севилья» объявила о проекте строительства нового клубного стадиона вместимостью до 55 тысяч зрителей.
На общем собрании акционеров был представлен проект нового стадиона, который будет построен на месте нынешней арены «Рамон Санчес Писхуан».
Пресс служба клуба отмечает, что новая арена будет возведена с использованием передовых технологий.
После 14 туров «Севилья» занимает 15 е место в таблице Ла Лиги, набрав 13 очков.