«Севилья» планирует снести нынешний стадион и построить новую арену

«Севилья» объявила о проекте строительства нового клубного стадиона вместимостью до 55 тысяч зрителей.

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На общем собрании акционеров был представлен проект нового стадиона, который будет построен на месте нынешней арены «Рамон Санчес Писхуан».

Пресс служба клуба отмечает, что новая арена будет возведена с использованием передовых технологий.