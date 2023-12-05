Суперкомпьютер спрогнозировал результаты сезона РПЛ

В основе прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на вылет считается «Сочи». Вероятность прямого вылета клуба за тур выросла с 60% до 81.6%. Букмекеры оценивают такой расклад коэффициентом 1.75.