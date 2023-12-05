Суперкомпьютер Opta дает 82% на прямой вылет «Сочи» из РПЛ, букмекеры – коэффициент 1.75

Opta спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.

Суперкомпьютер спрогнозировал результаты сезона РПЛ
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В основе прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на вылет считается «Сочи». Вероятность прямого вылета клуба за тур выросла с 60% до 81.6%. Букмекеры оценивают такой расклад коэффициентом 1.75.

Шансы клубов РПЛ на прямой вылет по версии Opta и букмекеров:

1. «Сочи» – 81.6% (1.75 – букмекеры)

2. «Балтика» – 57.7% (1.85)

3. «Оренбург» – 27.3% (2.40)

4. «Ахмат» – 13% (5.50)

5. «Урал» – 9% (7.50)

6. «Факел» – 5.6% (5.00)

7. «Ростов» – 2.5% (–)

8. «Пари НН» – 1% (25.00)

9. «Рубин» – 0.1% (–)