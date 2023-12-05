Прокуратура потребовала 4 года тюрьмы для фанатов, обвиняемых в подвешивании куклы Винисиуса

Прокуратура Мадрида запросила четыре года тюремного заключения для четырех болельщиков мадридского «Атлетико», которые обвиняются в том, что подвесили надувную куклу футболиста «Реала» Винисиуса на мосту, сообщает Mundo Deportivo.

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Фанаты «Атлетико» в январе перед дерби с «Реалом» в Кубке Испании повесили на мосту за шею надувную коричневую куклу в футболке «Королевского клуба» с именем темнокожего бразильского нападающего соперников. Повешенная кукла была обнаружена вместе с баннером «Мадрид ненавидит «Реал» рядом со спортивной базой «сливочных».

Прокуратура обвиняет их в преступлении, связанном с угрозами и преступлением против основных прав и общественных свобод, требуя также солидарной компенсации в размере 6000 евро за моральный ущерб, причиненный футболисту.

В обвинительном заключении говорится, что фанаты являются членами объединения, которое «идеологически отождествляется с крайне правой идеологией».