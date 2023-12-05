Хавьер Тебас предварительно провозглашен новым президентом Ла Лиги

«Рассмотрев кандидатуру, представленную господином Хавьером Тебасом Медрано, убедившись, что она была представлена своевременно и в надлежащей форме и соответствует законодательным и нормативным предписаниям, применимым к данному вопросу, и при отсутствии других кандидатур, временно провозгласить г-на Хавьера Тебаса Медрано президентом Ла Лиги», — приводит текст решения комиссии Marca.