Адвокаты требуют посадить Алвеса на 12 лет за изнасилование

Адвокаты женщины, обвиняющей бывшего правого защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании, просят приговорить футболиста к 12 годам тюремного заключения. Запрос был отправлен в прокуратуру Испании во вторник, сообщает UOL.

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По информации источника, теперь у защиты Алвеса есть пять рабочих дней, чтобы представить окончательный набор документов на слушаниях в Барселоне. Имея всю документацию на руках, суд назначит дату судебного разбирательства, которое должно состояться в первые месяцы 2024 года.