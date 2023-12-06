ЦСКА проведет зимние сборы в ОАЭ и Турции

Столичный ЦСКА отправится на зимние сборы в ОАЭ и Турцию, сообщает Bobsoccer.

У столичной команды запланирован отпуск, который начинается с последнего матча РПЛ перед зимней паузой против «Краснодара», который армейцы проведут 10 декабря. Он длится ровно месяц, до 10 января.

12-13 января игроки ЦСКА пройдут медосмотр, уже 14 января начнется первый сбор в ОАЭ, в течение которого армейцы планирую сыграть два товарищеских матча.