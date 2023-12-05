Месси похвалил чемпионат Саудовской Аравии

«Моим первым вариантом было вернуться в «Барселону», но это оказалось невозможным. Я пытался вернуться, но этого не произошло. Правда и то, что после этого я много думал о переходе в лигу Саудовской Аравии, где я знаю страну, и они создали очень сильную конкуренцию, которая может стать важной лигой в ближайшем будущем», — приводит слова Месси Sport.es.