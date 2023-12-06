«Монако» представил постер с Головиным в стиле компьютерной игры

«Монако» представил постер с Александром Головиным в стиле компьютерной игры
Французский футбольный клуб «Монако» представил постер с российским полузащитником Александром Головиным, который изображен в стиле компьютерной игры GTA.
Головин был признан лучшим игроком команды в сентябре, октябре и ноябре.
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Помимо Головина на постере изображены Фоларин Балогун и Такуми Минамино.
«Монако» набрал 27 очков по итогам 14 матчей чемпионата и остается на третьем месте в турнирной таблице. Второе место занимает «Ницца», набравшая 29 очков, лидирует «ПСЖ» (33).