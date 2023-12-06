Севикян объяснил выбор сборной Армении вместо России

«Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.



За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России.



Очень удивился, это было неожиданно. Потому что изначально был вызов без меня, а уже потом появился большой список, в котором я и оказался. Не ожидал этого совсем. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем Карпиным, ни с РФС. Я высказался публично, и все.



Почему сделал выбор в пользу Армении? Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять», — приводит слова Севикяна «Спорт-экспресс».