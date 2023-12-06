Семин считает, что Тюкавин может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ

"Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него". - Sports.ru