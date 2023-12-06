Семин считает, что Тюкавин может претендовать на звание лучшего игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин способен претендовать на звание лучшего игрока всего сезона МИР Российской премьер лиги (РПЛ). - Матч ТВ
"Конечно, Тюкавин заслужил победу в премии «Первая пятерка» как лучший молодой игрок года. Голосовали тренеры, и он получил предпочтение совершенно закономерно. На мой взгляд, сегодня Тюкавин один из самых талантливых игроков Премьер-лиги. Я тоже голосовал именно за него". - Sports.ru
В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России в составе "Динамо", отметившись 9 голами и 5 ассистами. В минувший вторник, 5 декабря, 21-летний форвард "бело-голубых" удостоился награды премии "Первая пятерка", которую вручают лучшему молодому футболисту не старше 21 года. - Rusfootball