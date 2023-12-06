Источник: «Краснодару» интересен полузащитник «Олимпиакоса»

По информации источника, краснодарский клуб ищет правого вингера и рассматривает Бьеля, как потенциальное усиление в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Бьель принял участие в 17 матчах, где забил два гола и отдал четыре голевые передачи. За «Олимпиакос» 27-летний испанец выступает с 2022 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость универсального хавбека в € 6 млн.