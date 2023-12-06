Тарпищев назвал основную проблему Абаскаля

Шамиль Тарпищев, говоря о «Спартаке», назвал основную проблему Абаскаля
Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба. По словам Тарпищева, красно-белые под руководством испанского наставника не вызывают чувство гордости.
«Конечно, «Спартак» Абаскаля не вызывает у меня чувство гордости. Абсолютно. В чем основная проблема Абаскаля? Думаю, он еще молодой, не прошел ту школу, которая позволяла бы рационально и результативно работать в таком большом клубе, как «Спартак». Это точно не тот клуб, на котором можно учиться, набивать шишки. Это неправильно», - сказал Тарпищев, которого цитирует bookmaker-ratings.ru .
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года и привел команду к бронзовым медалям РПЛ в дебютном сезоне. Контракт 34 летнего испанского специалиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.
На данный момент «Спартак», набрав в 17 матчах 27 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.