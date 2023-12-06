Зарубежные СМИ назвали Головина «русским волшебником»

Авторитетное издание Goal опубликовало статью о 12 лучших футболистов чемпионата Франции нынешнего сезона, расположив российского полузащитника "Монако" Александра Головина на 6-м месте рейтинга. - Rusfootball

"Русский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей великолепной результативности". - Газета.Ru

"Он реализует свой огромный потенциал и ценник, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде конкурировать за места на вершине таблицы". - Чемпионат.com