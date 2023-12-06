В МИД назвали отстранение России от турниров ФИФА и УЕФА разрушением футбола

«В условиях, в которых спорт, казалось бы, должен был быть использован для развития, укрепления социальных связей, выстраивания взаимоуважительных отношений, сближения, объединения народов, он используется как орудие для сведения политических счётов.



Не стал исключением и самый популярный вид спорта — футбол. В соответствие с решением ФИФА и УЕФА, российские команды — сборные и клубы, отстранены от участия под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления.



Заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что спортивные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране. Россия, напротив, выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства, недискриминации, за обеспечение всем без исключения странам равного доступа к спортивным соревнованиям. Несмотря на внешнее давление, мы будем продолжать организовывать на своей территории и принимать участие в крупных спортивных соревнованиях и мероприятиях", — сказала Захарова в ходе брифинга.