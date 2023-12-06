Юношеская команда «Динамо» стала чемпионом России

«Да! Да! Да! „Динамо“-2009 – победитель Первенства России! Команда Андрея Ходыкина смогла обыграть московский «Спартак» в финале со счетом 2:0.



Парни, мы гордимся вами! Вы заслуженно стали обладателями этого трофея", — написала пресс-служба академии московского «Динамо» в своём телеграм-канале.