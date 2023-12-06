Источник: Куртуа сообщил «Реалу», что не поедет на чемпионат Европы

В настоящее время вратарь занимается реабилитацией после серьёзной травмы колена, которую он получил в августе. Он сможет сыграть не раньше мая 2024 года, как раз перед чемпионатом Европы. Вопрос в том, будет ли он к тому времени в форме на 100 процентов. По информации источника, Куртуа всё равно не поедет на чемпионат Европы. Сообщается, что в последние месяцы он проинформировал об этом свой клуб «Реал» Мадрид. По данным Radio Marca, он хочет использовать летний отпуск для продолжения реабилитации.