Овчинников: игра и уровень подготовки Акинфеева впечатляют

«Какого вратаря отметил бы за 2023 год? Я не открою Америки, если скажу, что Игорь Акинфеев показывает очень хороший уровень подготовки. Я не размышляю критериями, является ли он лучшим вратарём за год или за этот сезон. Его игра впечатляет, мне нравится.



Я думаю, что только Игорь может ответить на вопрос, сколько он ещё сможет играть на высоком уровне. Нужен ли он сборной? У нас есть тренер национальной команды и сам Игорь, я думаю, что этот вопрос они смогут обсудить при желании», — приводит слова Овчинникова ТАСС.