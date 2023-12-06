Акинфеев о тяжелой адаптации в ЦСКА: не выходил из номера, мылся в раковине

«Мы едем на базу в Архангельское, я ставлю сумку на первом этаже, мне дают ключ, но перед этим мне говорят: «Зайди на второй этаж к Валерию Георгиевичу». Я захожу, встреча длилась, наверное, секунд тридцать ровно. Там дым коромыслом у Валерия Георгиевича — сигаретки покуривал. Я, конечно, не выходил из номера — боялся. Мылся тоже в раковине у себя в Архангельском. В душ даже не ходил», — сказал Акинфеев.