Овчинников: РФС нужно продолжать проводить матчи сборной России в условиях санкций

«Я не могу выделять игроков сборной России за год, работаю в РФС. Хочу сказать, что наша сборная проводила матчи, которые необходимы, на мой взгляд. В большинстве матчей показывала хорошую игру. Поэтому мне кажется, что дальше нужно продолжать практику, пока мы отсутствуем в международных матчах.



Отсутствие мотивации у игроков? Это, конечно, очень интересно журналистам, искать какую-то подоплёку, но я повторюсь, что профессионал не руководствуется такими критериями. Но игры сборной мне понравились в этом году», — приводит слова Овчинникова ТАСС.