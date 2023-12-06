«Он слишком раздут». Зазулин раскритиковал Джикию

«Он слишком раздут»: Зазулин раскритиковал защитника «Спартака» Джикию
Бывший нападающий «Зенита» Игорь Зазулин раскритиковал защитника «Спартака» Георгия Джикию.
«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». Джикия слишком раздут. У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема. Если бы Джикия не был левоногим, то еще вопрос, попал бы он в «Спартак» по своим качествам или нет», — приводит слова Зазулина Legalbet.
Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году. Действующее соглашение 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2024 года. В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» 9 матчей (706 минут), на его счету нет результативных действий. Всего за столичный клуб Георгий сыграл в 212 матчах, забил 5 голов и стал автором 11 результативных пасов.
В составе сборной России Джикия дебютировал в июне 2017 года. На данный момент защитник провел за национальную команду 45 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
«Спартак» в субботу, 9 декабря, сыграет дома с «Крыльями Советов». В Российской Премьер-лиге красно-белые занимают 7-е место с 27 очками.