«Он слишком раздут». Зазулин раскритиковал Джикию

«Мне Джикия не нравится. Из-за него очень много голов забивается «Спартаку». Джикия слишком раздут. У нас просто не было левоногих центральных защитников, это проблема. Если бы Джикия не был левоногим, то еще вопрос, попал бы он в «Спартак» по своим качествам или нет», — приводит слова Зазулина Legalbet.