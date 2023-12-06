Тренер Лопетеги не захотел работать в Саудовской Аравии

Лопетеги отклонил предложение «Аль-Иттихада» на 18 млн евро. Тренер хочет работать в АПЛ
Хулен Лопетеги не захотел работать в Саудовской Аравии.
Как сообщает As, бывший тренер сборной Испании и «Реала» отказал «Аль-Иттихаду», который предлагал ему 18 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Лопетеги сейчас живет в Англии и хочет работать в АПЛ. Последним местом работы тренера был «Вулверхэмптон», который он покинул летом 2023 года.
Отмечается, что интерес к Лопетеги проявляет «Манчестер Юнайтед».
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Лопетеги отклонил предложение «Аль-Иттихада» на 18 млн евро. Тренер хочет работать в АПЛ