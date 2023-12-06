Пирло: Гвардиола приглашал меня в «Барселону»

«Тогда у «Милана» появился шанс подписать Ибрагимовича, и Гвардиола спросил его, мог ли я присоединиться к нему в «Барселоне». Мы немного поговорили в его кабинете, потом Ибра пришёл в «Милан», и я тоже остался. Гвардиола сказал мне, что хотел бы, чтобы я был там. Он знал меня, потому что я играл в «Брешии», хотя мы не играли вместе. Я очень гордился тем, что сидел в его офисе и разговаривал с ним, хотя в конечном итоге ничего так и не произошло», — приводит слова Пирло Football Italia.