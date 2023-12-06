Игрок «Пари НН» рассказал о разносе от Юрана в раздевалке

«Вспоминается игра с «Динамо», когда мы сыграли вничью. В перерыве он был очень недоволен. Завел всех, сказал, что это никуда не годится. Команда вышла на второй тайм максимально заряженной. Думаю, его эмоциональное поведение в раздевалке было оправдано. Бутылки по раздевалке не летали. Хотя, может, я не заметил. Юран 90 минут переживает за нас и испытывает большой стресс», — сказал Севикян.