Кейруш покинул пост главного тренера сборной Катара по футболу после двух побед подряд
Карлуш Кейруш ушел с поста главного тренера сборной Катара по футболу, сообщает пресс служба Катарской футбольной ассоциации (QFA).
Как отмечается, контракт с 70 летним португальским специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
— QFA выражает искреннюю благодарность Кейрушу за преданность делу во время работы в должности. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.
В ноябре сборная Катара одержала победы над командами Афганистана (8:1) и Индии (3:0) во втором раунде квалификационного турнира чемпионата мира 2026. Катарцы лидируют в группе А с шестью очками.
Кейруш возглавил команду в феврале, подписав контракт до чемпионата мира 2026.
Кейруш ранее тренировал сборные Португалии, Ирана, Египта, Колумбии, мадридский «Реал», работал помощником главного тренера в «Манчестер Юнайтед».