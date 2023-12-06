Президент ФНЛ: «Тюмень» выступает феноменально, вопреки большим деньгам

«Тюмень» пока выступает феноменально. Молодцы! Это удивительно и во многом непонятно. Вопреки бюджетам, вопреки большим деньгам», — сказал Измайлов в программе «Футбол России».

На данный момент команда сенсационно находится на четвёртом месте с 35 очками после 20 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге. При этом лидирующее «Динамо» из Махачкалы имеет в своём активе 37 очков. Также стоимость состава «Тюмени», по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,24 млн, что является средним показателем в чемпионате.