Президент ФИФА: ожидаю, что Месси сыграет на ЧМ и в 2026-м году, и в 2030-м, и в 2034-м

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о возможном участии нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году.

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«Ожидаю ли я, что Месси сыграет на ЧМ-2026? И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию», – приводит слова Инфантино TyC Sports.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси не исключил, что он примет участие в чемпионате мира 2026 года. По словам нападающего, он сыграет, если будет чувствовать себя в хорошей форме.