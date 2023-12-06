Тарпищев высказался о поведении Абаскаля

— Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением. Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки. Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает. Могут быть разные всплески у «Спартака», когда то может что то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность — главная отличительная черта. Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».