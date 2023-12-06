«Неоправданно высокое самомнение» — Тарпищев высказался о поведении Абаскаля
Президент Федерации тенниса России, давний болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев сказал «Матч ТВ», что последние поступки главного тренера «красно белых» Гильермо Абаскаля характеризуют испанца как человека с неоправданно высоким самомнением.
Встреча 17 го тура МИР РПЛ «Ахмат» — «Спартак» прошла в Грозном в воскресенье и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Абаскаль в середине первого тайма получил красную карточку за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, который во время празднования гола команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». В среду 34 летний специалист заявил, что «приносит извинения российскому футболу за то, что случилось».
— Вопрос вспыльчивости и молодости никто не отменял. Абаскаль совершает такие поступки, которые характеризуют его как человека, обладающего неоправданно высоким самомнением. Оно не оправдано ничем, отсюда такие поступки. Такое свойство психики. Он не созрел к стабильно отработанным действиям. Ошибок хватает. Могут быть разные всплески у «Спартака», когда то может что то получиться за счет всплесков у Абаскаля, но нестабильность — главная отличительная черта. Я говорю за счет своего жизненного опыта, а не как человек, находящийся внутри команды, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».
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«Неоправданно высокое самомнение» — Тарпищев высказался о поведении Абаскаля
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