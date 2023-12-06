Кварацхелия: «Мне нравятся многие клубы, но сосредоточен я только на «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заявил, что счастлив в неаполитанской команде, несмотря на симпатию ко многим другим клубам.
Ранее Бадри Кварацхелия, отец игрока, сообщил, что сын всегда мечтал выступать за «Реал».
— Сейчас я на 100% сосредоточен только на «Наполи». Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Мне нравятся многие клубы, но я даже не думаю о своем будущем. Все, о чем я думаю, это «Наполи», и я чувствую себя здесь очень счастливым, — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо со ссылкой на YouTube канал сборной Грузии по футболу.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 18 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
Матч ТВ: главные новости