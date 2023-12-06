Кварацхелия: «Мне нравятся многие клубы, но сосредоточен я только на «Наполи»

— Сейчас я на 100% сосредоточен только на «Наполи». Я делаю все возможное, чтобы помочь команде. Мне нравятся многие клубы, но я даже не думаю о своем будущем. Все, о чем я думаю, это «Наполи», и я чувствую себя здесь очень счастливым, — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо со ссылкой на YouTube канал сборной Грузии по футболу.