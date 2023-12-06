Уткин заявил, что сравнивать Акинфеева и Яшина бессмысленно

«Несложно назвать достижения Яшина и Дасаева, которые Игорю не удалось и не удастся повторить. Его не признавали и не признают лучшим вратарем мира, как Дасаева, и ему точно не выиграть «Золотой мяч», как Яшину. Каждому свое время. Чего тут меряться, обиды плодить», — написал Уткин.