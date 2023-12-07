Фанаты "Реала Сосьедад" раскритиковали Захаряна после игры с "Андрайчем"

"Когда вы платите €13 млн, вы не можете ждать адаптации два года. Захарян уже начинает вводить меня в отчаяние", - написал пользователь под ником OyarEsD1ØS. "Дадье недотягивает до игрока основной команды, а Захарян — ничто, когда играет на фланге", - написал Jon G.

"Реал Сосьедад" победил со счетом 1:0, а Захарян не отметился результативными действиями. 20-летний полузащитник пополнил испанский клуб 19 августа. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет. До этого на протяжении трех лет он выступал за московское "Динамо". В следующем матче "Реал Сосьедад" сыграет против "Вильярреала". Встреча пройдет в рамках чемпионата Испании.