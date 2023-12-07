«Палмейрас» сыграл вничью с «Крузейро» и стал чемпионом Бразилии

Сегодня, 7 декабря, клуб из Сан-Паулу сыграл вничью в гостевом матче с «Крузейро» (1:1) и стал недосягаем по очкам для второго места. Теперь у «Палмейрас» 70 очков, а у ближайшего преследователя «Атлетико Минейро» 66 очков и матч в запасе.