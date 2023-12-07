«Урал» показал фото с тренировки при -30℃

Пресс-служба «Урала» опубликовала шутливый пост на фоне очень холодной погоды в Екатеринбурге. По данным разных метеорологических порталов, температура воздуха сегодняшним утром в городе колеблется в районе от -28℃ до -32℃.

«Каждый житель Екатеринбурга сегодня. Если и выходить на улицу, то только как-то так, согласны?» — написала пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале , прикрепив фото футболиста, натянувшего на голову снуд.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.