Эмери впервые в своей карьере выиграл у Гвардиолы

Победа в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0) стала первой для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери в играх с командами Хосепа Гвардиолы.

Накануне бирмингемцы обыграли «горожан» со счётом 1:0 в матче 15-го тура АПЛ. Ранее Эмери встречался с командами Гвардиолы 13 раз и не добился в этих встречах ни одной победы. «Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на четвёртом месте, записав в свой актив 30 очков.