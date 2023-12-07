Слова Гинера о том, что Акинфеев уже переплюнул Яшина, назвали кощунством

«Категорически не согласен со словами Гинера. Это ошибочное мнение, высказанное для широкой публики, а публика в футболе, извините меня, имеет значение. Говорить на весь мир, что Игорь Акинфеев намного почетнее, чем великий, всемирно признанный Лев Яшин — это кощунство.



Понимаю, почему президент ЦСКА говорит все эти слова и хвалит его как своего любимого сына. Но Лев Яшин — единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч». Его признали не только в СССР, но и во всем мире. Не стоит забывать и о втором великом советском вратаре, который был всемирно признан, — это Дасаев», — заявил Кавазашвили.