Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи чемпионата России. Именно по этой причине экс-футболист не стал выделять лучших игроков 2023 года, опираясь лишь на сухую статистику.

Кержаков заявил, что не смотрит матчи РПЛ
© Чемпионат.com

«Я особо не следил за РПЛ. Не смотрю матчи чемпионата. Поэтому не смогу назвать лучших игроков года. Турнирную таблицу и список лучших бомбардиров вы знаете и без меня», — приводит слова Александра Кержакова издание «Советский спорт».

Напомним, помимо российских клубов, Кержаков также выступал за швейцарский «Цюрих» и испанскую «Севилью». В ходе тренерской карьеры Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости