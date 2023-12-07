Кержаков заявил, что не смотрит матчи РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков заявил, что не смотрит матчи чемпионата России. Именно по этой причине экс-футболист не стал выделять лучших игроков 2023 года, опираясь лишь на сухую статистику.