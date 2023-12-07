Малийский футболист "Пари НН": я патриот и всегда за Россию

«Кем я себя больше ощущаю — малийцем или русским? И тем и другим! У меня есть паспорт РФ, поэтому считаю себя русским. Если меня спросят, кто я такой, отвечу: «Я из Мали, но у меня паспорт России».



Мне как-то звонили друзья и спрашивали: «Почему ты в России? Там же опасно! Вернись домой!» Я был в шоке: вы что? Ха-ха! В России очень спокойно, я отсюда никуда не уеду. Здесь моя семья.



У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках. Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», — приводит слова Мамаду Майга «Спорт-экспресс».