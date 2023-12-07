Гвардиола назвал условие завершения карьеры

«Если в этом сезоне мы выиграем требл, я точно завершу карьеру. Знаю, что это чрезвычайно сложно, сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с сэром Алексом Фергюсоном сделала это, но мы повторили это в минувшем сезоне», — заявил специалист. - Газета.Ru