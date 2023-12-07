Футболист клуба РПЛ заявил, что сейчас не прожил бы на 20 тысяч в месяц

«Все думали, что я работал продавцом сигарет в табачном ларьке? Сам уже устал от этой истории (смеется). Наверное, это моя вина — не так выразился в интервью. В итоге все подумали, что я торговал сигаретами, причем чуть ли не на вокзале.



На самом деле я просто развозил табак, помогая другу. Он занимался табачным бизнесом, а я подрабатывал курьером — три-четыре часа в день. Получал около 4 тысяч рублей в день. В месяц выходило под 20 тысяч. Сейчас я бы на них не прожил, но для того времени — нормальная сумма», — заявил полузащитник.