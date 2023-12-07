Источник: «Ростов» хочет подписать Роналдо из чемпионата Болгарии

Согласно сведениям источника, «Ростов» уже сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу в размере € 1,5 млн. Однако «Левски» данное предложение отклонил, клуб из Болгарии хочет получить за своего форварда с громкой футбольной фамилией на € 500 тыс. больше.