Переговоры «Милана» с Меньяном о продлении контракта провалились

«Милан» не сумел договориться с голкипером команды Миком Меньяном о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, переговоры сторон не привели к соглашению. Французский голкипер поручил своим агентам начать поиск подходящих вариантов для смены клуба. На Меньяна продолжают претендовать «ПСЖ» и «Челси».

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «россонери» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн. Ранее сообщалось об интересе к Меньяну со стороны «Манчестер Юнайтед».