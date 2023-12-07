Салихова назвала Карпина и Эмери "тренеришками"

«Эмери вынес «Манчестер Сити», а Карпина вынес КДК. Не все тренеришки одинаково эффективны», — заявила Салихова.

7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Карпина на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно.

3 декабря после матча с ЦСКА в 17-м туре РПЛ Карпин раскритиковал лиц, принимавших решение о проведении матча в сильный снегопад. «А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».