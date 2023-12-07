В КДК объяснили решение по Абаскалю

«Абаскаль принял участие в заседании вместе с юристом, переводчиком… Абаскаль признал своё поведение неправильным. Ещё раз извинился. Сказал, что примет любое наказание в свой адрес. Мы рассмотрели все видео. Решение — дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.