«Спартак» ведет переговоры с экс-директором «Зенита»

«Спартак» ведёт активные переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита», «Пармы» и «Марселя» Хавьером Рибалтой, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

© ФК "Зенит"

Помимо него рассматривается еще несколько специалистов, однако появление испанца в «Спартаке» наиболее вероятно. Московский клуб рассчитывает решить этот важный для вопрос уже в декабре, сразу после утверждения кандидатуры на совете директоров. Но из-за ряда нюансов дело может затянуться и до января 2024 года.

Напомним, что Рибалта начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».