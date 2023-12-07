В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на два матча (один - условно) за высказывания о проведении игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в снегопад. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц. - ТАСС

Напомним, после матча с ЦСКА Карпин резко раскритиковал решение провести игру, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». - Sports.ru