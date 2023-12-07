Мелехин дисквалифицирован на две игры РПЛ

«Мелехин принял участие в заседании КДК по видеосвязи. Он полностью признал свою вину, обосновал это эмоциями, сказал, что устал. Но заявил, что так поступать нельзя.



За агрессивное поведение он наказан дисквалификацией на 2 матча РПЛ», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.