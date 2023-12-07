Мелехин дисквалифицирован на 2 игры РПЛ за удар мячом в Давилу в матче с ЦСКА. Защитник «Ростова» не сыграет с «Ахматом» и «Крыльями»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ.

Мелехин дисквалифицирован на две игры РПЛ
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Мелехин был удален в концовке матча 17-го тура против ЦСКА (0:2). Защитник нанес удар по мячу и попал в игрока армейцев Виктора Давилу за что получил красную карточку.

«Мелехин принял участие в заседании КДК по видеосвязи. Он полностью признал свою вину, обосновал это эмоциями, сказал, что устал. Но заявил, что так поступать нельзя.

За агрессивное поведение он наказан дисквалификацией на 2 матча РПЛ», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Мелехин пропустит матчи «Ростова» с «Ахматом» и «Крыльями Советов».

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