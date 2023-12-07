Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя

«На данный момент я еще не переехал в Неаполь, но это может произойти еще и потому, что отныне я официально скуньиццо (термин, в буквальном переводе означающий «неаполитанский уличный мальчишка» – Sports.ru).



Статус почетного гражданина имеет огромное значение, которое действительно наполняет меня удовлетворением, радостью, счастьем. Потому что помимо результатов, есть связь между мной и неаполитанцами, и это великолепно», – сказал Спаллетти.