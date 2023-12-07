Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя: «Отныне я официально скуньиццо. Между мной и неаполитанцами есть связь, это великолепно»
Лучано Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя.
Главный тренер сборной Италии посетил торжественную церемонию с участием мэра Неаполя Гаэтано Манфреди и членов городского совета. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис тоже присутствовал на мероприятии.
Спаллетти присвоили статус почетного гражданина Неаполя «за его несомненные спортивные заслуги и за вклад в укрепление имиджа, престижа и неаполитанской идентичности даже за пределами национальных границ».
«На данный момент я еще не переехал в Неаполь, но это может произойти еще и потому, что отныне я официально скуньиццо (термин, в буквальном переводе означающий «неаполитанский уличный мальчишка» – Sports.ru).
Статус почетного гражданина имеет огромное значение, которое действительно наполняет меня удовлетворением, радостью, счастьем. Потому что помимо результатов, есть связь между мной и неаполитанцами, и это великолепно», – сказал Спаллетти.
Лучано возглавлял «Наполи» с 2021 по 2013 год. В прошлом сезоне неаполитанцы стали чемпионами Италии.
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